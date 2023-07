Parques infantis de Santarém vão ser requalificados

O espaço de jogo e recreio do Jardim das Portas do Sol é um dos que vai receber obras por iniciativa do município.

Já se encontram em curso os trabalhos para requalificação do espaço de jogo e recreio do jardim das Portas do Sol, em Santarém, intervenção que tem vindo a ser reclamada por algumas forças políticas. A informação foi deixada na reunião do executivo pelo vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, referindo que a empreitada engloba ainda intervenções em mais dois espaços dedicados aos mais novos, no jardim de infância da Anacoreta e na zona de São Domingos. O autarca acrescentou que é objectivo da autarquia lançar nas próximas semanas outra empreitada conjunta para reabilitar mais quatro espaços.

Na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém, a eleita da CDU Rita Correia voltou à carga sobre o estado dos parques infantis, apontando que não têm sido requalificados e dizendo que há inúmeros bairros residenciais onde não existe nenhum espaço de recreio condigno. Também o presidente da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte (PS), perguntou pelo ponto da situação sobre esses projectos.

A CDU Santarém, através deste comunicado, também reafirmou a importância da melhoria dos parques e espaços de lazer na cidade. “O nosso objetivo é garantir que os espaços verdes e os parques infantis estejam em condições adequadas, proporcionando um ambiente seguro e atrativo para as famílias”, diz a coligação, que expressa a sua satisfação pelo início das obras de requalificação do parque infantil das Portas do Sol.