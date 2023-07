Apresentação pública da revisão do Plano de Pormenor da Alameda em Tomar

O salão nobre dos Paços do Concelho de Tomar recebe na sexta-feira, 21 de Julho, uma sessão pública de apresentação e esclarecimento sobre a proposta de revisão do Plano de Pormenor da Alameda 1 de Março e Rua João dos Santos Simões, localizadas no centro da cidade. O evento está marcado para as 18h00.

Refira-se que a proposta vai estar em discussão pública durante vinte dias úteis contados a partir do quinto dia útil seguinte à publicação do respectivo Aviso em Diário da República, que o município espera aconteça em breve. Esta revisão visa garantir uma resposta mais adequada às necessidades da procura, revitalização, requalificação e reabilitação do tecido urbano dessa área central de Tomar. Toda a área de intervenção deste plano integra a Área de Reabilitação Urbana (ARU) da cidade.