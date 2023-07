Associação recebe 38 mil euros por organizar Santos Populares de Santarém

Município aprovou subsídio à ACES - Associação Comercial, Empresarial e de Serviços, que cooperou com a autarquia na organização do evento

A Festa dos Santos Populares que decorreu de 22 a 25 de Junho em algumas ruas do centro histórico de Santarém foi um êxito de participação e é intenção do município que a iniciativa passe a fazer parte do calendário de festas anuais. Na última reunião do executivo municipal foi aprovada a atribuição de um apoio de 38 mil euros à ACES - Associação Comercial, Empresarial e de Serviços, que cooperou com a autarquia na organização do evento.

Durante quatro dias a Rua Arco Manços, o Largo Emílio Infante da Câmara e o Largo Ramiro Nobre engalanaram-se para receber tasquinhas e palcos, com a colaboração de vários estabelecimentos de restauração. O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, diz que o objectivo é continuar a aposta na mobilização de esforços para atrair cada vez mais vida para o centro histórico da cidade. “Pretendemos, ano após ano, melhorar o evento e colocarmos os vários largos e praças com renovada vida e a comunicarem entre si com novas vivências”, referiu o autarca, acrescentando que o executivo tem a ambição que Santarém venha a ser conhecida pelas suas celebrações dos Santos Populares.