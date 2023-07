Fuga sangrenta dos Cavacos filmada em Santarém

Uma parte da série “O Americano”, que retrata a chamada fuga dos Cavacos da cadeia de Pinheiro da Cruz em 1986, está a ser filmada em Santarém. A produtora APM está desde 20 de Maio a filmar no antigo presídio militar e no fim-de-semana de 8 e 9 de Julho rodaram a chegada de Faustino Cavaco ao tribunal para ser julgado pela primeira vez. O Tribunal de Santarém foi o palco escolhido pela arquitectura e a envolvência idêntica à época dos anos 60 a 80, a que se reporta a série que vai passar em horário nobre na RTP1. A série, de oito episódios, é realizada por Ivo M. Ferreira, conhecido pela série SUL e pelo filme Cartas da Guerra.

O antigo presídio militar de Santarém simula a prisão e a fuga dos seis homens do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz e foi escolhido pela produção por estar desocupado, já que seria bastante difícil rodar essas cenas na prisão que está em funcionamento. A parte da chegada a tribunal após a detenção para ser presente ao juiz e ter-se dado como culpado, a sua ida para Pinheiro da Cruz e a mais sangrenta fuga de uma prisão portuguesa são rodadas em Santarém prevendo-se que as filmagens decorram até dia 15.

O Americano incide sobretudo na vida de Faustino Cavaco e naquela que ficou conhecida como a fuga dos Cavacos, em Julho de 1986. “Um grupo de criminosos espalha o terror pelo Algarve com mais de 20 assaltos a bancos. A quadrilha é liderada por um homem a quem chamam “o Doutor” e um carpinteiro chamado Faustino Cavaco e que ganha a alcunha de Americano”, descreve a produtora.

A história da série começa numa “aldeia do Algarve na década de 60, passa por Paris, para onde o pai de Faustino Cavaco, tinha fugido a salto, e regressa a Portugal, um país em transformação num tempo de incertezas”. Faustino Cavaco, que cumpriu 18 anos de prisão, está a colaborar com a produção da série.