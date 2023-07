A 13 de Julho o planeta une-se para celebrar, alto e bom som, o dia mundial do rock. Uma corrente musical à base de guitarras que tem muitas variantes para todos os gostos. Do rock mais corrente dos Rock2Night de Salvaterra de Magos à nova variação de speedmetal e trash dos vilafranquenses Speedemon, o rock recusa-se a morrer às mãos das novas modas e reiventa-se todos os dias.

Hoje é dia mundial do Rock

O rock é rebeldia, um estilo de vida, um alter-ego onde se pode expressar todos os sentimentos, medos, paixões e angústias do dia a dia. A convicção é de Jorge Bicho, 50 anos, natural de Vila Franca de Xira, um dos fundadores dos Speedemon, uma banda de temas originais que reinterpreta as raízes originais do rock numa vertente sonora de heavy metal e speedmetal. O que, traduzido por miúdos, significa um rock acelerado a quase a 200 batidas por minuto.

Os Speedemon foram fundados há 12 anos na zona de A-dos-Loucos, Alhandra e têm vindo a captar a atenção de vários palcos nacionais, internacionais e festivais, como o Rainbow Rock Fest, o Barroselas Metal Fest e, mais recentemente, o Wacken Open Air, na Alemanha, onde tocaram para 120 mil pessoas. Uma experiência “íncrivel e única” que os membros da banda portuguesa tão cedo não esquecerão. Mais que não seja pela viagem de 36 horas de autocaravana entre Vila Franca de Xira e a Alemanha, que ainda deu para compor novas músicas pelo caminho. Os Speedemon têm também feito a abertura de várias bandas de metal que estão em digressões pela Europa.

Nesta edição O MIRANTE fala com duas bandas de rock da região que falam da sua paixão pela música e esta corrente musical. Para ler, em formato desenvolvido, na edição impressa.