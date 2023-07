Linha do Norte em Santarém é muito boa para servir novo aeroporto

Caso Santarém seja a localização escolhida para o novo aeroporto de Lisboa, a ligação ferroviária será assegurada pela Linha do Norte que tem, no entender do vice-presidente da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), condições excelentes para assegurar o serviço. Carlos Fernandes falou do assunto numa sessão pública em Alhandra a propósito do projecto de quadruplicação da ferrovia entre Alverca e Castanheira do Ribatejo que poderá vir a desfigurar as localidades de Alhandra e Vila Franca de Xira.

“Uma linha de comboio serve cidades, não serve aeroportos. Não se desvia uma linha para servir um aeroporto. Santarém já tem uma situação privilegiada, é excelente, é muitíssimo bem servida pela Linha do Norte. Está a 36 minutos da Gare do Oriente. Se o aeroporto for para Santarém o serviço será feito sob essa linha, sem nenhum tipo de problema”, explicou o responsável da Infraestruturas de Portugal.