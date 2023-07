Novo presidente do IEFP desiste de processo em tribunal contra O MIRANTE

Actual presidente do IEFP, Jorge Domingos Lopes, desistiu da acusação particular contra O MIRANTE no caso relacionado com o seu antecessor, António Valadas da Silva, que se sentiu ofendido com as notícias da dívida que o instituto foi obrigado a pagar ao jornal. Recorde-se que o IEFP esteve oito anos sem pagar duas facturas à empresa editora de O MIRANTE que o Tribunal de Santarém entretanto obrigou a pagar com juros.

António Valadas da Silva reformou-se e saiu da presidência do IEFP. Novo presidente da instituição, Domingos Jorge Lopes, desistiu de uma acusação particular que Valadas da Silva fez em desespero de causa. fotoDR

O actual presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) desistiu da acusação particular contra O MIRANTE e os seus directores no caso relacionado com o seu antecessor, António Valadas da Silva, que se sentiu ofendido com as notícias da dívida que o instituto foi obrigado a pagar ao jornal. Domingos Jorge Lopes percebeu que ia fazer má figura em tribunal porque o Ministério Público já tinha arquivado a queixa iniciada por Valadas da Silva e decidiu não acompanhar a acusação particular, por verificar não haver indícios de difamação do ex-presidente e da instituição.