Novo tribunal de Vila Franca de Xira continua a ser uma miragem

Já passaram quatro anos desde que a anterior ministra da Justiça esteve em Vila Franca de Xira a assinar, com pompa e circunstância, o protocolo com o município destinado a fazer avançar o novo tribunal da cidade mas, até hoje, não houve grandes avanços. O município, que encomendou o projecto para o novo tribunal, a nascer nas antigas instalações da Escola da Armada, diz que tem o projecto praticamente pronto, mas continua a faltar a luz verde do Ministério da Justiça.

Trabalhadores fizeram greve

No âmbito da greve parcial decretada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais também os oficiais de justiça do tribunal de Vila Franca de Xira pararam o serviço e concentraram-se em frente ao palácio da justiça na manhã de 5 de Julho. Os oficiais de justiça pararam o serviço entre as 09h00 e as 10h00 em mais uma acção de protesto contra o actual estado da justiça, incluindo a falta de pessoal, de promoções em todas as carreiras, a falta de um novo estatuto e de uma nova tabela de remuneração. O envelhecimento da carreira e a falta de interessados em abraçar a profissão são também algumas das preocupações veiculadas pelo sindicato, além da degradação das actuais instalações do tribunal e o impasse no avanço do prometido campus de justiça em Vila Franca de Xira.