Espectáculo está agendado para domingo, 16 de Julho, às 19h00, no Castelo de Ourém.

Recital e concerto abrem a III Academia de Verão no Castelo de Ourém

Um recital de canto e concerto do coro Essence Voices abrem a III Academia de Verão Essence Voices, no domingo, 16 de Julho, às 19h00, no Castelo de Ourém.

“Nos dias que antecedem a III Academia de Verão Essence Voices, Ourém vai, também, receber um Masterclass de Canto orientado pela professora e soprano Carla Sofia Pais”, anunciou a organização, explicando que são “dois dias onde cantores líricos terão oportunidade de aperfeiçoar a sua técnica vocal individualmente”. No domingo, o recital final conta “com todos os participantes da Masterclass”