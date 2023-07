Castanheira do Ribatejo pede recolha de lixo eficaz e limpeza da ilha ecológica 

Os moradores da Rua António da Conceição Diniz, na Urbanização de São João, em Castanheira do Ribatejo, queixam-se de falhas na recolha de lixo. A ilha ecológica da Rua Hugo Filipe Gustavo da Costa e Horta está muitas vezes cheia e por isso os resíduos acumulam-se já fora dos contentores. Os habitantes reclamam falta de limpeza no exterior da ilha ecológica e pingos de gordura e óleo deixados na estrada pelos carros de recolha.

Paula Ribeiro mora há 15 anos naquela rua e lamenta o agravar da situação nos últimos anos. Com os resíduos chegam as moscas. Mora no primeiro andar e tem de fechar a janela da cozinha para o cheiro e os insectos não entrarem.