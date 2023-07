Governante foi a Santarém conhecer a Loja do Cidadão “mais bonita do país”

A Loja do Cidadão de Santarém, nascida da adaptação e reabilitação de um antigo matadouro, está a funcionar desde Dezembro de 2016 e já registou mais de 852 mil atendimentos nos balcões dos vários serviços ali existentes. No dia 6 de Julho o secretário de Estado para a Modernização Administrativa, Mário Campolargo, foi conhecer as instalações que lhe foram descritas como “a Loja do Cidadão mais bonita do país” e não saiu decepcionado.

Irradiando empatia e boa disposição, o governante foi recebido nos Paços do Concelho pelo vereador Diogo Gomes (PSD), que nessa semana esteve como presidente em exercício devido às férias do presidente e do vice-presidente do município. O secretário de Estado elogiou a transformação de um edifício centenário numa infraestrutura ao serviço dos cidadãos. Manifestou ainda a sua intenção de vir a Santarém assinalar o milhão de atendimentos quando esse registo for atingido.

Diogo Gomes foi o anfitrião e destacou os números da Loja do Cidadão, que poderiam ser ainda mais robustos se não tivesse sucedido a pandemia de Covid-19 que obrigou à suspensão dos serviços presenciais durante algum tempo. O autarca destacou ainda a qualidade do serviço, referindo que os louvores e elogios superam em larga escala as críticas e reclamações. Mesmo assim, durante a visita à Loja do Cidadão, a comitiva não se livrou de ouvir de viva voz as reclamações de dois utentes acerca do atendimento no balcão das Finanças.

O município tem a funcionar na Loja do Cidadão de Santarém alguns serviços - Espaço Cidadão, Urbanismo, Receitas e Espaço Empresa -, estando ainda disponível o atendimento de serviços da Autoridade Tributária, Águas de Santarém, Galp, Tagusgás, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), Exército Português e Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).