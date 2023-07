Morreu Miguel da Silva Noras

Era pai do antigo presidente da Câmara de Santarém, José Miguel Noras. Funeral realiza-se esta sexta-feira na Póvoa da Isenta.

Faleceu Miguel da Silva Noras, pai do antigo presidente da Câmara de Santarém José Miguel Noras. Contava 96 anos. O velório tem início pelas 16h00 desta sexta-feira, 14 de Julho, na Casa Mortuária da Póvoa da Isenta. A missa de corpo presente está marcada para as 18h00 na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, seguindo-se o funeral no cemitério da Póvoa da Isenta.