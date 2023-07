Revisão do PDM de Azambuja com novo atraso

A revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Azambuja, que começou em 2001, só deve estar concluída, na melhor das hipóteses, em 2024. Em sessão da Assembleia Municipal de Azambuja, o presidente do município, Silvino Lúcio (PS), respondeu a um munícipe reconhecendo novo atraso na revisão deste documento.

“O PDM devia ser revisto até final de 2023 mas o prazo vai ser prorrogado. As entidades que têm de dar parecer, como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Direcção Regional de Agricultura e Pescas e Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, só se pronunciaram há pouco tempo. Ainda temos de lhes enviar o contraditório”, avançou o autarca socialista.

Recorde-se que a novela do PDM já dura há décadas. O PDM actual, que entrou em vigor em 1995, encontra-se desajustado da realidade do concelho. A revisão, iniciada em 1997, estagnou em 2012 devido a constrangimentos financeiros da Câmara de Azambuja. Já em 2019 o anterior presidente do município, Luís de Sousa, tinha apontado o ano de 2021 como a data para a revisão final do documento.