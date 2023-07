Salvaterra de Magos testa transporte a pedido na Lezíria do Tejo

O serviço USO - Transportes a pedido da Lezíria do Tejo - já está em funcionamento em Salvaterra de Magos. A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) quer testar o projecto-piloto em Salvaterra de Magos tendo começado a funcionar este mês de Julho. O serviço é feito em táxi e serve a população em dias ou locais em que o transporte regular em autocarros não é possível ou viável. As reservas de transporte devem ser feitas no dia útil anterior ao dia pretendido através de chamada telefónica gratuita para o serviço de transportes da CIMLT a funcionar em dias úteis entre as 9h00 e as 12h30.

Tal como noticiou O MIRANTE, o transporte será pago em parte pelo utilizador e o restante por subsidiação pública sendo que os utilizadores pagam 70 por cento do que pagariam no transporte em autocarro. Às segundas, quartas e sextas, excepto feriados, estão asseguradas ligações do Escaroupim a Salvaterra de Magos; do Granho Novo a Salvaterra de Magos; e de Muge, do Granho e do Cocharro ao Centro de Saúde de Glória do Ribatejo. Aos sábados e domingos há viagens do Cocharro, Granho e Muge a Salvaterra de Magos e de Foros de Salvaterra, Salvaterra de Magos, Vale Queimado, Marinhais, Glória do Ribatejo, Cocharro, Granho e Muge ao Hospital Distrital de Santarém. Ao terceiro domingo de cada mês prevê-se um circuito para ligar os Foros de Salvaterra, Várzea Fresca e Granho Novo ao Mercado Mensal de Marinhais; um outro de Muge, Granho, Cocharro e Glória do Ribatejo também ao mercado; e, por fim, um ligando o Escaroupim, Salvaterra de Magos e Vale Queimado ainda ao Mercado de Marinhais.

“Ao contrário do serviço normal de táxi, o transporte flexível só funciona em dias, paragens e horários pré-estabelecidos, daí a identificação das paragens com o logo do projecto USO e a necessidade de marcação da viagem”, explica o município de Salvaterra de Magos em comunicado. Os circuitos e tarifários podem ser consultados no website da CIMLT e da câmara municipal.