Secundária Gago Coutinho candidata-se à criação de Centros Tecnológicos Especializados

A Escola Secundária Gago Coutinho, de Alverca, formalizou duas candidaturas no âmbito do concurso para a criação de Centros de Especialização, promovido pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGEFE). As candidaturas dizem respeito às áreas Industrial e de Informática visando a instalação de Centros Tecnológicos Especializados (CTE) nas dependências da escola.

O objectivo do concurso é modernizar e instalar 365 Centros de Especialização em instituições públicas de ensino que oferecem cursos profissionais. A iniciativa está alinhada com os objectivos da estratégia Portugal 2030 incluindo a aposta na qualidade das infraestruturas, a capacidade técnica e pedagógica, bem como a igualdade de oportunidades e equidade no acesso aos recursos educacionais disponíveis. Após o interesse manifestado pela Escola Secundária Gago Coutinho, a instituição solicitou a cooperação da Câmara de Vila Franca de Xira na criação, instalação, operacionalização e garantia da sustentabilidade desses centros, vertida agora em dois protocolos rubricados entre as partes.

A criação destes Centros Tecnológicos Especializados pretende trazer benefícios significativos para a escola e comunidade educacional contribuindo para a melhoria das instalações e infraestruturas existentes, além de promover o desenvolvimento das capacidades técnicas e pedagógicas dos alunos. Através destes centros espera-se impulsionar a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades socio-económicas e geográficas permitindo um acesso mais equitativo aos recursos educacionais.