Urbanismo de Santarém sob suspeita

Executivo municipal decidiu suspender preventivamente um trabalhador do Urbanismo após terem sido detectados indícios da prática de irregularidades.

Os serviços de Urbanismo da Câmara de Santarém estão novamente sob escrutínio das autoridades após terem sido detectados indícios de irregularidades que levaram à suspensão preventiva de um funcionário e à comunicação da situação ao Ministério Público. Este caso não está relacionado com as buscas efectuadas pela Polícia Judiciária aos mesmos serviços em Fevereiro último, afiançou fonte do município, dizendo ainda a O MIRANTE que a autarquia desconhece quaisquer resultados dessas averiguações da PJ.