Chocolate: quanto mais cacau tem mais saudável se torna

O cacau dá energia, faz baixar os níveis de açúcar no sangue e tem propriedades antidepressivas. A propósito do Dia Mundial do Chocolate, que se assinalou a 7 de Julho, O MIRANTE conversou com a nutricionista Daniela Azevedo e com o preparador físico, Pedro Ferreira, que abordaram os benefícios do chocolate e alguns truques para saborear este alimento sem culpas.

O que torna o chocolate um alimento com benefícios para a saúde é o fruto que lhe dá origem: o cacau. A informação é dada pela nutricionista Daniela Azevedo e pelo preparador físico Pedro Ferreira, licenciado em Condição Física e Saúde no Desporto, pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior e proprietário do ginásio EliteFitness, em Rio Maior. Ambos esclarecem que existem três tipos de chocolate: o preto, de leite e o branco. O chocolate preto, a partir de 70% de cacau, é o mais saudável e quanto maior a percentagem de cacau mais benefícios traz para o organismo. O chocolate de leite tem menor percentagem de cacau e o branco não contém qualquer cacau. “Devemos ingerir o chocolate que contenha uma percentagem mais elevada de cacau”, explica a nutricionista Daniela Azevedo.

Pedro Ferreira refere que o cacau faz baixar os níveis de açúcar no sangue e tem propriedades antidepressivas uma vez que estimula substâncias como a serotonina, chamada a hormona da felicidade. O preparador físico dá o seu exemplo e de como faz para equilibrar o chocolate. Pedro Ferreira adora chocolate. “Sou perdido por brigadeiros mas para contrabalançar coloco canela no chocolate ou até em frutas mais doces. A canela faz baixar o índice de glicemia. Se ingerirmos uma fonte de fibra antes de comermos o brigadeiro também não faz tão mal”, explica.

Daniela Azevedo defende os benefícios do chocolate, com mais de 90% de cacau, como uma fonte de energia com uma acção estimulante uma vez que contém teobromina, uma substância semelhante à cafeína que ajuda a despertar e a aumentar a concentração. “É constituído por mais de 300 substâncias químicas que induzem a libertação de neurotransmissores, dos quais se destacam as endorfinas (hormonas que reduzem o stress, diminuem a dor e induzem satisfação. Também contém serotonina e dopamina que produzem um efeito antidepressivo e aumentam o bem-estar”, sublinha.

A nutricionista destaca ainda a acção anti-oxidante pois os grãos de cacau são ricos em flavonóides, que ajudam a promover a saúde cardiovascular. “É também rico em vitaminas B e minerais como potássio, magnésio, manganês e cobre, que são importantes anti-inflamatórios”, realça Daniela Azevedo.

Para Pedro Ferreira o chocolate é uma comida emocional por causa do açúcar. “Temos que entender porque estamos a comer de forma emocional, que mais tarde se pode tornar numa compulsão. O açúcar é uma droga, só que é uma droga legal. O cancro é alimentado por factores genéticos mas também se alimenta de hormonas e açúcar”, afirma o proprietário do EliteFitness. O preparador físico defende que o segredo está na nossa mente e é importante perceber porque recorremos ao chocolate e em que momentos o fazemos.

Exercício físico é fundamental e um bocadinho de chocolate por dia não faz mal

Ambos defendem que uma dieta não deve ser muito restritiva e que um bocadinho de chocolate por dia não faz mal e até pode ser benéfico para se conseguir manter a dieta. “Restrições em demasia podem levar a episódios de compulsão alimentar e a uma má relação com a alimentação”, defende a nutricionista”, acrescentando que as pessoas não precisam de deixar de comer o que gostam. Apenas precisam de comer nas quantidades certas.

“A palavra dieta já me soa a uma espécie de prisão. O equilíbrio hormonal é fundamental e inclui também a hormona do stress. O nosso estilo de vida prejudica a nossa saúde e as escolhas alimentares que fazemos. Basta uma noite mal dormida para termos vontade de ingerir açúcar, gordura e sal, os maiores inimigos de uma alimentação saudável”, diz o preparador físico.

Tanto Pedro Ferreira como Daniela Azevedo consideram importante a prática de exercício físico para prevenir problemas de saúde sobretudo cardiovasculares, diabetes e até saúde mental. A ingestão razoável de chocolate, com mais de 70% de cacau, é de um a dois quadradinhos por dia. Pedro Ferreira adianta que fazer sobremesas em casa permite controlar melhor o que estamos a comer.

Daniela Azevedo aconselha a quem gosta muito de chocolate que opte por ingerir cacau em pó, sem açúcar adicionado, e adicioná-lo ao leite. “Pode ser uma boa opção com níveis nutricionais”, sublinha. A nutricionista refere que se devem evitar também chocolates que contenham recheios, frutos secos, bolachas e álcool e acrescenta que o exercício físico é o melhor aliado para a saúde. “Ao praticar desporto também consegue aumentar o gasto energético”, sublinha.