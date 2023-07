Grupos de dadores de sangue recebem apoio da Câmara de Santarém

A Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio global no valor de 12.555 euros a distribuir pelos 13 grupos de dadores de sangue em actividade no concelho de Santarém, para ajudar a financiar as suas iniciativas e também as acções de sensibilização e angariação de dadores benévolos. A proposta foi aprovada na última reunião do executivo da Câmara de Santarém, onde o vereador com o pelouro da Saúde, Diogo Gomes, informou que no ano passado nasceu um novo grupo no concelho, a Associação de Dadores de Sangue de Casével e Vaqueiros, a quem desejou um bom trabalho e que para o ano possa estar a usufruir do regulamento de apoios municipal.