Junta do Couço paga à GNR para garantir segurança na Semana da Cultura

Para garantir a segurança durante a Semana de Arte, Cultura e Desporto do Couço a Junta de Freguesia do Couço, no concelho de Coruche, contratou a GNR em serviço gratificado pagando do seu orçamento uma verba entre os 2.500 e os três mil euros. A presidente da junta, Ortelinda Graça (CDU), lamenta que se tenha de pagar pela segurança a que todos os cidadãos devem ter direito mas diz ter sido a única forma de garantir que as pessoas se divertiam descansadas e sem contratempos de maior.

Os pequenos furtos têm-se sucedido na freguesia e aumentado o sentimento de insegurança entre a população. O último episódio envolveu o roubo de uma lona com quase 10 metros durante a montagem do palco para a Semana de Arte, Cultura e Desporto do Couço. O roubo aconteceu à hora de almoço quando os funcionários da Câmara de Coruche se ausentaram. A denúncia foi feita pela presidente da Junta de Freguesia do Couço que lamenta a crescente insegurança na freguesia. O município de Coruche conseguiu resolver o problema em dois dias com uma nova lona e apresentou queixa na GNR.

A maioria dos casos de roubo e vandalismo estão identificados. A autarca diz que se trata de famílias que residem no Couço mas que continuam impunes. “São as próprias pessoas que se acusam mas nada acontece. A população tem medo. A freguesia tem tido mais roubos e assaltos e isso faz diferença na vida da comunidade”, diz. Ortelinda Graça reconhece que tem havido mais patrulhamento da GNR mas quer mais meios humanos no posto da freguesia. Recorde-se que só um militar está em permanência no Couço apesar das instalações terem condições para albergar mais.