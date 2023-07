Trabalhadores da Dan Cake manifestaram-se junto à Câmara de Vila Franca de Xira

Os trabalhadores da Dan Cake da Póvoa de Santa Iria exigem mais 100 euros de salário. A quinta acção de protesto do ano decorreu esta sexta-feira, 14 de Julho, no largo da Câmara de Vila Franca de Xira.

Os trabalhadores da Dan Cake da Póvoa de Santa Iria manifestaram-se na manhã desta sexta-feira, 14 de Julho, em frente à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Os funcionários da empresa, que produz bolos e biscoitos, exigem um aumento salarial de 100 euros.

A secretária-geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha, marcou presença nesta que já é a quinta acção desde o inicio do ano.

Os trabalhadores manifestaram as suas preocupações ao presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, que se comprometeu a reunir com a administração da empresa.

Em 2021 a Dan Cake, com operações industriais na Póvoa de Santa Iria e Coimbra, foi comprada pela Biscuit international, controlada pela sociedade de investimento global norte-americana Platinum Equity.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB) a venda foi feita sem os trabalhadores saberem.

Em 2021 o fundador da Dan Cake, Kantilal Jamnadas disse que o negócio de aquisição da empresa era uma excelente perspectiva para a Dan Cake Portugal.