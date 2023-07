Apresentado plano de negócio da ULS Estuário do Tejo

Foi apresentado aos profissionais de saúde do Hospital de Vila Franca de Xira, a 5 de Julho, o plano de negócio da nova Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo (ULS). A sessão foi conduzida pelo administrador do hospital, Carlos Andrade Costa, e reuniu directores de serviços das diversas categorias profissionais para analisar e discutir o documento. Em comunicado, o hospital explica que o plano de negócios apresentado reflecte a visão estratégica de seis eixos que abrangem actividades assistenciais tanto do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES) como do hospital.

Carlos Andrade Costa ressalvou a importância de intensificar a proximidade com a população e enfatizou que a gestão conjunta dos cuidados hospitalares e dos cuidados de saúde primários é uma premissa fundamental para ampliar os serviços de saúde oferecidos. O objectivo final é que as pessoas sintam que há uma resposta eficiente, de maior proximidade e disponibilidade nos serviços de saúde prestados pela futura ULS Estuário do Tejo.

Na última semana, recorde-se, também se ficou a saber que só no final do ano, com alguma sorte, é a que unidade verá a luz do dia, segundo o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira. “Continuamos a ter uma grande preocupação com a área da saúde e o funcionamento das unidades de saúde. Temos uma enorme falta de médicos que dificulta o acesso das pessoas aos cuidados de saúde. Vamos continuar a acompanhar esta situação que nos preocupa a todos”, afirmou o autarca.