Aumento do número de crianças em Santarém leva à reactivação de escola fechada

A Câmara de Santarém pretende reabrir a Escola Primária de Salvador, no centro histórico da cidade, que encerrou há já alguns anos e onde funciona uma Incubadora de Artes desde 2016. A intenção do município é realizar obras de requalificação das instalações no próximo ano lectivo, para que o edifício possa ser colocado à disposição da comunidade escolar no ano lectivo 2024/2025 disponibilizando uma oferta de mais quatro ou cinco salas.

A informação foi dada pelo vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, na abertura da reunião do executivo que decorreu na terça-feira, 11 de Julho, que conduziu os trabalhos devido à ausência do presidente Ricardo Gonçalves, que se encontra de férias. Quanto ao destino da Incubadora de Artes o autarca social-democrata disse que a solução será divulgada oportunamente, informando que existe financiamento garantido no próximo quadro comunitário de apoio para ambos os projectos.

Face ao aumento do número de alunos que se verificou no concelho no ano lectivo que agora terminou (mais 407 crianças do que no ano anterior), a Câmara de Santarém está a criar respostas tendo prevista para o próximo ano a abertura de mais duas salas na escola primária da Ribeira de Santarém, que até há pouco tempo esteve para encerrar. Será também criada mais uma sala na escola dos Leões.

João Leite acrescentou que está a ser preparada a elaboração do projecto de execução para ampliar e requalificar a escola de São Bento, bem como para requalificação das escolas secundárias Dr. Ginestal Machado e de Alcanede. Identificada está ainda a necessidade de ampliar o Centro Escolar do Sacapeito ou a criação de outro espaço escolar nessa zona na cidade.

Outra preocupação é aumentar a resposta em creche. João Leite referiu que estão a trabalhar em soluções para que no próximo aviso do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que se prevê para Setembro ou Outubro, as IPSS ou o próprio município possam candidatar-se a financiamento para poder criar mais espaços. “São consequências positivas do crescimento que estamos a ter e a que queremos dar resposta”, declarou João Leite.