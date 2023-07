Município de Azambuja e Cruz Vermelha Portuguesa lançam programa de apoio alimentar para pessoas carenciadas

As famílias com dificuldades económicas do concelho de Azambuja já se podem inscrever no Programa de Apoio Alimentar e Bens Essenciais. Através da delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa passam a receber cabazes alimentares.