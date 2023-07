Novo tractor para a Câmara de Rio Maior

O estaleiro municipal de Rio Maior foi reforçado com a aquisição de um novo tractor. A máquina vem colmatar uma necessidade da autarquia evitando-se desse modo a contratação externa para a realização dos serviços para que é solicitada no apoio à população. O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, acompanhado por técnicos da autarquia e pelo futuro operador do tractor, recebeu o responsável da empresa vendedora e o formador da marca, que se deslocaram ao estaleiro municipal para dar a necessária formação no funcionamento e valências operacionais da máquina.