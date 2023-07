Uma história de amor que começou com o rock

Laura Macedo, de 39 anos, e Marcelo Silva, de 38, são casados e vivem da música em Salvaterra de Magos. O casal é a base dos Rock2Night, a que se junta um baixista e baterista quando os eventos o exigem. Antes, ambos foram membros das bandas Xerife e FMI. O casal conheceu-se em 2010 quando Marcelo Silva, a tocar pelos R12, de Glória do Ribatejo, foi gravar um ensaio ao espaço onde Laura Macedo ensaiava com a sua banda, os Caroline. Na altura lançou o desafio de criarem um projecto acústico, os Rock2Night, que veio a concretizar-se mais tarde. Quando conheceu o guitarrista a vocalista sentiu que a música era o caminho certo. Laura, com formação em Jornalismo, trabalhou dois anos na Câmara de Coruche, mas cedo percebeu que o rock não podia ficar para segundo plano.

Além dos concertos e presença em eventos como casamentos e concentrações motard, Laura Macedo e Marcelo Silva dão aulas de canto e de guitarra, respectivamente, na Sociedade Filarmónica Benaventense, em Benavente, e na ODAC - Oficina D’Artes de Coruche. Marcelo Silva lembra-se de na infância ouvir Guns N’ Roses, Metallica e Nirvana. Laura Macedo consumia desde o fado ao metal, mesmo nunca tendo ouvido a mãe, fadista, a cantar. É num pequeno estúdio em casa, em Foros de Salvaterra, que ensaiam e gravam os seus covers para o Youtube. “Não me vejo a fazer outra coisa sem ser a cantar rock”, afirma a vocalista que já leva a filha de três anos para estúdio.

Os dois estão a trabalhar numa música original para um filme cujo nome não podem ainda revelar e no futuro esperam fazer mais originais “sem pensar se o mercado vai gostar ou não”, refere Marcelo Silva. Os Rock2Night já tocaram um pouco por todo o país, Reino Unido, Espanha e Suíça. O repertório vai dos anos 60 à actualidade e é bastante versátil e adaptável ao público de cada evento. “Conseguimos começar com Stevie Wonder e acabar com Rage Against the Machine”, exemplifica Laura Macedo. Outros nomes em lista são Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Ornatos Violeta, Quinta do Bill e Amor Electro. A banda é convidada pelo município de Salvaterra de Magos e municípios vizinhos a actuar, no entanto, admite que o apoio às bandas de rock amadoras não é suficiente. “A maior parte dos músicos que conheço não tem a música como actividade principal. Há bandas nacionais de rock de originais e não há apoio das grandes editoras e rádios”, conclui Laura Macedo.