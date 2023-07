partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Associações da Póvoa de Santa Iria e Alverca pedem inscrição no PAMA

A Associação Cultural Avieiros da Póvoa de Santa Iria e a Associação Memória é Cultura, de Alverca, apresentaram formalmente um pedido de adesão ao município para poderem vir a beneficiar, no futuro, de apoios municipais ao abrigo do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA).

A intenção está vertida numa proposta de atribuição de 29.925 euros de apoios institucionais em 2023 que foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. A Associação Cultural Avieiros da Póvoa de Santa Iria, fundada a 19 de Março de 2012, tem.se dedicado à realização de várias iniciativas culturais, sociais, recreativas e desportivas. O seu principal objectivo é a promoção e defesa da comunidade avieira e da sua cultura. Já a Associação Memória é Cultura foi fundada a 1 de Agosto de 2022 para lembrar as vítimas do acidente ferroviário da Póvoa de Santa Iria e dedica-se à implementação de projectos de sensibilização e educação para a arte, atendendo às necessidades da juventude, da comunidade educativa e das estruturas associativas do concelho.