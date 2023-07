Crianças do Agrupamento de Escolas Templários na Festa dos Tabuleiros

No dia 2 de Julho as crianças do pré-escolar do Agrupamento de Escolas Templários, de Tomar, participaram na Festa dos Tabuleiros, desfilando com as suas cestinhas preparadas pelos seus pais e Educadoras, e as meninas do 1.º ciclo transportaram os tradicionais tabuleiros.

As crianças do 1.º ciclo também participaram na pré-preparação da Festa dos Tabuleiros, realizando trabalhos alusivos a esta celebração no âmbito da disciplina “História e Tradições de Tomar”. A disciplina foi criada em 2021 pelo agrupamento, pretendendo ensinar toda a história de Tomar às crianças, incluindo a Festa dos Tabuleiros. Os conteúdos da disciplina, que é leccionada no 1.º ciclo, também foram integrados e aprofundados na disciplina “História e Geografia de Portugal”, leccionada ao quinto e sexto anos.

“Constata-se um grande envolvimento das crianças nestas celebrações, o que evidencia a fortíssima ligação desta tradição às gentes de Tomar”, sublinha o Director do Agrupamento, Paulo Macedo.