Linha de apoio a vítimas das cheias em VFX emagrece 200 mil euros

Até ao início de Julho foram entregues pela Câmara de Vila Franca de Xira a particulares, empresas e associações do concelho que foram vítimas das intempéries de Dezembro um valor global de 86 mil euros.

A novidade foi comunicada durante a discussão de uma proposta de revisão orçamental na última reunião do executivo, onde constava um emagrecimento de 200 mil euros no meio milhão que estava inicialmente previsto, porque o município acredita que, nesta fase, os pedidos de apoio já não serão expressivos.

A maioria das candidaturas apresentadas ao apoio extraordinário concedido pelo município para apoiar quem perdeu bens nas cheias de Janeiro foi sobretudo de particulares e empresas. No entanto, no caso das empresas, muitas não viram as suas candidaturas aprovadas, ou por terem níveis de facturação superiores a meio milhão de euros ou por não terem a sua sede social no concelho de Vila Franca de Xira. “Agora estamos a aguardar pela chegada das candidaturas de algumas associações que também tiveram prejuízos e esperam-se outras até ao final do ano mas no caso das empresas o grosso do montante de apoio previsto não será usado”, explicou Fernando Paulo Ferreira, presidente do município.



