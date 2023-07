Município prepara solução urgente para morador da Castanheira que vive em barraca

Os serviços sociais da Câmara de Vila Franca de Xira, em conjunto com outros serviços da Segurança Social, estão a preparar um plano de acção para poder dar melhores condições de vida a Isidro Godinho, que vive numa barraca insalubre na Castanheira do Ribatejo e que O MIRANTE deu a conhecer na última edição.

Em resposta ao nosso jornal, o município explica que os serviços estão a proceder a uma análise das condições estruturais da habitação para avaliação dos riscos existentes, bem como a proceder a uma avaliação clínica do estado de saúde de Isidro Godinho, “com vista a definir um plano de intervenção ajustado às suas necessidades”. Caso o morador venha a concordar, será agilizada uma alternativa habitacional com serviço de apoio domiciliário, promete a câmara, referindo que os serviços sociais estão “a acompanhar a situação no sentido de a resolver o mais brevemente possível”.

O caso tem chocado a comunidade. O morador, que tem problemas na fala, tem vivido da ajuda de alguns vizinhos. O anexo abarracado onde vive, à beira da Estrada Nacional 1, não tem condições e uma caixa de esgoto tem vertido dejectos e águas pestilentas para o interior do espaço onde Isidro Godinho dorme e come.

Isidro Godinho foi novo para o Algarve, onde trabalhou com máquinas e foi servente de obras. Quando a firma faliu regressou a Castanheira do Ribatejo e a casa de familiares. Quando estes morreram deu por si sem tecto e a ocupar um anexo a que chama casa. Vive de pouco mais de 200 euros que recebe da Segurança Social e da ajuda que recebe dos vizinhos. “Isto é urgentíssimo. É uma situação grave que precisa de solução urgente. Isto está péssimo”, apelou o vizinho, António Gomes, a O MIRANTE.