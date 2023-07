Professores gregos e búlgaros recebidos na Câmara de Santarém

Dezassete professores que participam num projecto Erasmus+ da Escola Superior de Educação de Santarém foram recebidos na segunda-feira, 10 de Julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Dezassete professores que participam num projecto Erasmus+ da Escola Superior de Educação de Santarém foram recebidos na segunda-feira, 10 de Julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Um grupo composto por 13 professores da Bulgária e quatro da Grécia que participam num projecto Erasmus+ da Escola Superior de Educação de Santarém foram recebidos na segunda-feira, 10 de Julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelo vereador Diogo Gomes. “Como educadores vocês desempenham um papel fundamental na formação das mentes da próxima geração e a vossa presença aqui é uma prova da vossa paixão inabalável pelo ensino”, disse o autarca na recepção aos docentes.