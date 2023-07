Ciência Viva no Verão em Torres Novas

27º edição do programa decorre entre Julho a Setembro com várias actividades.

A Câmara Municipal de Torres Novas volta a juntar-se ao Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio, para organizar a 27º edição do programa Ciência Viva no Verão. Vão ser realizadas três acções de geodiversidade e biodiversidade no concelho, previstas para os meses de Julho, Agosto e Setembro.

No dia 23 de Julho vai ser realizada uma viagem do Carso ao Paúl do Boquilobo para explorar a geodiversidade e biodiversidade, bem como o seu património histórico e cultural. O percurso é feito a pé e de autocarro e tem como objectivo conhecer a história do rio Almonda. Em Agosto, no dia 6, está marcado um percurso de cerca de cinco quilómetros para conhecer os moinhos da Pena, um dos maiores conjuntos de moinhos de Portugal (12 moinhos de vento tradicionais). No último dia do programa, 10 de Setembro, o percurso é também de cinco quilómetros e tem o objectivo de observar elementos da geologia e geomorfologia associados ao Carso.