Erosão nos taludes do acesso sul a Santarém

Alguns taludes que marginam o acesso sul a Santarém estão a esboroar-se e essa erosão de terras está já a afectar o quintal de uma moradia existente no topo da Avenida General Ramalho Eanes, nas proximidades do Instituto Politécnico de Santarém. O alerta foi deixado pelo presidente da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém durante a última sessão da assembleia municipal. Diamantino Duarte questionou se a Câmara Municipal de Santarém está ao corrente da situação.

Na resposta, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, apontou a necessidade de assegurar fontes de financiamento para continuar a intervir na consolidação das barreiras da cidade garantindo que na próxima reunião que tiver com o ministro do Ambiente vai deixar clara essa preocupação.