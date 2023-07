Junta da Chamusca e Pinheiro Grande atribui mais de 11 mil euros a associações

A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande atribuiu mais de 11 mil euros em subsídios a associações e colectividades das duas localidades do concelho da Chamusca. A cerimónia protocolar decorreu na quinta-feira, 13 de Julho, no salão nobre da sede da junta. A atribuição dos apoios tem como valorizar o trabalho das associações em prol da comunidade local e contribuir para que continuem a desempenhar as suas actividades de forma a dar mais dinâmica às duas localidades.

As associações contempladas foram a Associação de Desenvolvimento da Aldeia do Pinheiro Grande; Associação Desportiva Academia-Pé-Canhão; Grupo de Forcados Amadores da Chamusca; Grupo de Forcados do Aposento da Chamusca; Associação dos Amigos dos Animais e Ambiente; Associação Eh Toiro; Associação Hípica do Concelho da Chamusca; Chamusc’Art; Chamusca Basket Clube; Clube Columbófilo da Chamusca; Clube Taurino do Concelho da Chamusca; Companhia de Teatro do Ribatejo; Clube de Setas da Chamusca; Grupo de Danças e Cantares da Chamusca e Ribatejo; Grupo de Veteranos da Chamusca; Grupo Desportivo do Pinheiro Grande; Grupo Dramático Musical – JNP; Sociedade de Instrução e Recreio do Pinheiro Grande; e União Desportiva da Chamusca.