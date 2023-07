Livros sobre rodas na Bibliomóvel de Almeirim

A Bibliomóvel de Almeirim percorre todo o concelho para proporcionar o prazer da leitura a quem não tem uma biblioteca por perto. Paula Neto e Hélder Constantino abrem as portas da Bibliomóvel todas as semanas. Só no ano passado, e segundo a vereadora que gere o projecto, Ana Casebre, chegaram a cerca de meio milhar de utilizadores desde a segunda quinzena de Janeiro a Dezembro, excluindo o mês de Agosto em que a biblioteca não circula. O MIRANTE esteve na paragem da Raposa a propósito do Dia Mundial das Bibliotecas, a 1 de Julho.

A vereadora explica a O MIRANTE que o número é revelador do sucesso do projecto que procura ir ao encontro das necessidades dos cidadãos e dá como exemplo o Espaço Cidadão Móvel, resultante de um protocolo com a AMA – Agência para a Modernização Administrativa. No espaço, que funciona também no interior da carrinha, é possível renovar o Cartão de Cidadão, a carta de condução de ligeiros, agendar atendimento no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e tratar de documentos referentes à ADSE – Instituto de Protecção e Assistência na Doença, entre outros serviços e esclarecimentos uma vez que os funcionários receberam formação nessas áreas.

A biblioteca está na estrada desde Novembro de 2020 e recebeu inspiração das antigas bibliotecas itinerantes da Gulbenkian. “Enquanto promotores do livro e da leitura queremos chegar ao maior número de pessoas possível. No Dia Mundial da Poesia fomos às instituições de terceira idade ler poemas e conversar, mas também temos o hábito de fazer parcerias com as bibliotecas escolares”, afirma Ana Casebre, esclarecendo que o serviço de empréstimo de livros, que começou por ser ao sábado, funciona às segundas, quartas e sextas-feiras da parte da manhã, acompanhado do Espaço Cidadão Móvel. “Demorávamos um mês para regressar aos locais”, justifica.

“Somos quase psicólogos”

Paula Neto e Hélder Constantino trabalham na Câmara de Almeirim há 30 anos e passaram por outros sectores, mas este trabalho, garantem, é gratificante. “Somos quase psicólogos porque as pessoas se sentem sozinhas. Às vezes a pessoa ainda não leu o livro e vem para conversar”, conta Hélder Constantino, acrescentando que também têm o serviço de Livro à Porta que nasceu na pandemia e que o marcou particularmente. Para receber os livros em casa basta fazer uma escolha no catálogo online e contactar a Bibliomóvel. Paula Neto revela que a faixa etária dos leitores que visitam a Bibliomóvel é acima dos 60 anos e que os géneros mais procurados são o romance e a culinária. A funcionária admite ter começado a interessar-se pela leitura quando entrou para a biblioteca e confessa que já não imagina a sua vida sem os livros.

O serviço está à segunda-feira na Tapada (ringue), às 9h30, e na Raposa (perto da junta de freguesia), às 11h00. À quarta-feira o trajecto começa na Azeitada (junto ao restaurante), às 09h30, passa por Benfica do Ribatejo (mercado), às 10h15, e por Cortiçóis (escola), às 11h15, sendo a última paragem nos Foros de Benfica, às 12h00. Sexta-feira é dia de ir a Paço dos Negros (próximo da escola), às 09h30, e a Marianos, às 11h00 (escola). Na impossibilidade de manter os dois serviços em Agosto Bibliomóvel e Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, a biblioteca itinerante fará uma pausa até Setembro e voltará com um novo stock de livros.