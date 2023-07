Um ferido grave em despiste de motociclo em Tomar

Um homem, de 60 anos, ficou ferido com gravidade na sequência do despiste do motociclo que conduzia, na Estrada Nacional 110, junto a Asseiceira, em Tomar, disse fonte da Proteção Civil. O alerta para o acidente foi dado às 14h52, tendo estado no local 12 operacionais e cinco viaturas da corporação de bombeiros de Tomar e do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), com a viatura de Suporte Imediato de Vida, disse a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo. A vítima foi transportada para a unidade de Abrantes do CHMT.