A equipa por detrás da Festa da Amizade da Várzea Fresca

A Associação dos Amigos da Festa da Amizade da Várzea Fresca teve mais de 50 voluntários de todo o concelho a trabalhar na Festa da Amizade, o que veio dar alento a uma equipa cuja festa não se realizava desde 2016.

A AFA - Associação dos Amigos da Festa da Amizade - da Várzea Fresca é a responsável pela Festa da Amizade da pequena aldeia do concelho de Salvaterra de Magos, perto da Barragem de Magos. O MIRANTE foi ao encontro do grupo, composto por Corina Roque, Nuno Roque, Rui Tenrinho, Dália Castro, Albano Faria, Nuno Mendes e Lília Leal, para conhecer a sua actividade e como correu a última Festa da Amizade, que se realizou de 30 de Junho a 2 de Julho.

Corina Roque, a presidente, conta que foi o retomar de uma festa que não se realizava desde 2016: “Estávamos muito cansados e à espera que aparecesse uma direcção. Dizemos sempre que é o último ano, mas acabamos por ficar”. A presidente explica que a festa partiu de um compromisso com o município e junta de freguesia que, em conjunto, financiaram a requalificação da sede da associação, que ficou sem tecto depois de uma invasão de pombos tendo sido as obras inauguradas dois meses antes das Festa da Amizade.

“O coração batia a mil no hastear da bandeira”, diz um dos membros da comissão administrativa apesar da falta de apoio da própria população. “A população critica, mas não ajuda, quer festas e eventos, mas não aparece. Era impossível sem a ajuda e adesão dos de fora. E quando vamos bater à porta ninguém abre…”, lamenta. A AFA vai retribuindo o apoio nas festas das localidades vizinhas e confessa que há muitos jovens voluntários, o que traz uma certa esperança numa futura direcção. A O MIRANTE, a equipa diz-se orgulhosa e agradecida aos mais de 50 voluntários que fizeram a Festa da Amizade 2023 valer a pena.

A AFA surgiu do antigo Centro Cultural e Desportivo da Várzea Fresca, formado em 1978, ano em que se realizou oficialmente a primeira Festa da Amizade, com um programa que incluía marchas populares e teatro. A festa nasceu através de um grupo de jovens numa espécie de brincadeira, com um baile na Barragem de Magos, em 1977, e em 2013 fundou-se a Associação dos Amigos da Festa da Amizade da Várzea Fresca para dar continuidade a esse trabalho. O Centro Cultural e Desportivo da Várzea Fresca assegurava o futebol da terra e a Festa da Amizade, além de organizar vários eventos que mexiam com a população, como os concursos de pesca na barragem, que ainda hoje se realizam.

O sonho de regressar com a festa à barragem

O membro fundador Rui Tenrinho recorda com saudade a Festa da Amizade na Barragem de Magos e quando as luzes reflectiam na água. “Na altura havia excursões programadas para a festa. Artistas de relevo nacional diziam que era um belo espaço para actuar. Neste momento está mal aproveitado”. O sonho de regressar com a festa à barragem é partilhado pelos sete membros da AFA.

A qualidade da água da Barragem de Magos também foi alvo de discussão. Rui Tenrinho guiou-se pelo Plano de Ordenamento da Albufeira de Magos, datado de 2008, que “nunca passou do papel pelo menos no que toca à limpeza do lodo e dos detritos porque investem na Praia Doce e esquecem-se da barragem”, argumentou.

Em Junho do ano passado O MIRANTE noticiou que o município de Salvaterra de Magos quer que a intervenção que está a decorrer para melhorar a segurança da barragem seja acompanhada da dragagem do leito de forma a acabar com a morte de muitos peixes no Verão.