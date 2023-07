Câmara de Ourém aprovou protocolo com “Os Raposinhos”

A Associação Desportiva “Os Raposinhos” tem desenvolvido ao longo dos últimos anos inúmeras actividades dirigidas ao público em geral e escolar, visando a instrução para fins desportivos e recreativos. A associação desenvolve várias modalidades desportivas, com destaque para o karaté e a ginástica desportiva, e por isso a Câmara Municipal de Ourém decidiu aprovar um protocolo de colaboração que visa apoiar a entidade na aquisição de novo material desportivo.

A proposta foi submetida à reunião da câmara municipal de 17 de Julho e prevê a disponibilização de um apoio financeiro até ao montante de 2.629.04 euros, correspondente a 80% do valor total previsto de investimento. Com a deliberação, “o município de Ourém cumpre o seu propósito no apoio ao desporto e ao associativismo local, criando condições para a prossecução dos objectivos da Associação Desportiva ‘Os Raposinhos’ no desenvolvimento de novas actividades e na apresentação de momentos lúdicos, de lazer e de diversão aos munícipes.