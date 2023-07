Comunidade mobilizou-se para ajudar pais de Anita a comprar automóvel adaptado

A Gala Solidária para ajudar Anita, uma menina de 11 anos que sofre de paralisia cerebral, conseguiu angariar cerca de 1.700 euros na noite de sexta-feira, 7 de Julho. Algumas empresas ajudaram com a venda de bolos, café e bebidas no serviço de bar do Cine-Teatro da Chamusca. Os lugares não ocupados foram comprados pela empresa Mundo Cruzados. Quem ajudou na bilheteira, bar, venda de pipocas e som foram todos voluntários. Segundo os pais de Anita vão realizar-se dez galas de apoio à menina, uma por mês. O espectáculo solidário, apresentado por João Coutinho e Inês Valador, contou com as actuações de Paula Teixeira, Rui Tanoeiro, Flamenquitas, Miguel Galhofo e o Coro Polifónico da Golegã – Cantar Nosso. A iniciativa também teve a participação de amigas da Anita: Carlota, Mimi, Maria Inês e Maria Manuel.

Anita é uma menina com 11 anos muito acarinhada na Chamusca pela alegria que transmite e por ser muito extrovertida. Tem paralisia cerebral, mas a sua condição nunca foi motivo para abdicar dos seus sonhos. Recebeu recentemente uma nova cadeira de rodas e precisa da solidariedade das pessoas para comprar um novo automóvel adaptado à sua realidade. Anita nasceu prematura de 28 semanas com apenas 800 gramas. Uma ida ao hospital quando tinha um ano de idade terminou com um duro diagnóstico: Anita tinha paralisia cerebral. A brutalidade da notícia foi encarada de cabeça erguida por Ana Oliveira e Fernando Inácio, os seus pais.

A cadeira de rodas que Anita recebeu é eléctrica e tem funcionalidades que vão permitir dar-lhe mais qualidade de vida e conforto. O facto de ser muito pesada impede que seja transportada adequadamente no automóvel que os pais têm há vários anos. Quem quiser ajudar a Anita pode dar o seu contributo através do IBAN da conta da Anita: PT50 0035 0246 0001 2661 7002 8.