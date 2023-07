Família desesperada procura idoso de 96 anos do Vale de Santarém

António Lobato Freixo, 96 anos, desapareceu no domingo à tarde no Vale de Santarém. Vestia camisa branca às riscas de manga curta, calças castanhas com suspensórios e usava uma boina preta.

António Lobato Freixo, de 96 anos, desapareceu da casa onde vivia com o filho e nora no Vale de Santarém, concelho de Santarém, no passado domingo, 16 de Julho. O filho apercebeu-se do desaparecimento cerca das 15h30, alertou as autoridades e procurou desesperadamente pelo pai até às duas da manhã. António Freixo tem o braço direito amputado, ouve mal, sofre de demência e necessita de medicação para o coração e sangue. Vestia camisa branca às riscas de manga curta, calças castanhas com suspensórios e usava uma boina preta.

Segundo o filho, Francisco Lobato, há a hipótese de o pai ter fugido de comboio na tentativa de ir para a sua terra-natal, Rosmaninhal, no concelho de Idanha-a-Nova. Esta já não é a primeira vez que foge e a família apela a quem o possa ter visto que contacte o 917 253 874. A polícia e os bombeiros iniciaram esta quarta-feira, 19 de Julho, as buscas de forma mais exaustiva.