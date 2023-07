Inscrições abertas para o Torneio de Futebol de Praia Juvenil em Coruche

partilhe no Facebook

A Associação CAD Coruche convida as equipas de futebol de praia dos escalões dos 9 aos 12 anos e dos 13 aos 16 anos para se inscreverem no Torneio de Futebol de Praia Juvenil. O evento realiza-se na Praia Fluvial de Coruche nos dias 21 e 22 de Julho.

O torneio, inserido no programa do Festival da Juventude, permite aos jovens atletas a possibilidade de mostrar os seus talentos e passar momentos divertidos.

Aqueles que desejam participar devem entrar em contacto com a Associação CAD Coruche. As inscrições estão abertas e devem ser feitas o mais rápido possível, porque as vagas são limitadas.