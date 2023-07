LabMóvel no Cartaxo para promover a ciência e o sucesso escolar

O LabMóvel é um espaço itinerante virado para a ciência e inovação e integra o Plano de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo. O autocarro pode ser visitado de 25 a 28 de Julho no Cartaxo.

Ciência, inovação e sucesso escolar são as premissas do LabMóvel que terá paragem no Cartaxo de 25 a 28 de Julho. O autocarro pedagógico que em tempo de aulas visita as escolas está a oferecer bilhetes grátis aos passageiros que queiram viajar pelas novas tecnologias. Vai estar na Praça 15 de Dezembro, junto ao edifício-sede da câmara municipal, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h30 durante esses quatro dias. A Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária do Cartaxo está encarregue de apresentar as ferramentas.

O LabMóvel é um espaço itinerante, equipado para permitir processos de ensino e aprendizagem focados na inovação, experimentação e uso de novas tecnologias e integra o Plano de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo, co-financiado pelo Fundo Social Europeu (Portugal 2020/Alentejo 2020).