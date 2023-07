Peça de teatro "Inquieto" em cena nas vilas de Santarém

As vilas de Alcanede, Pernes, Vale de Santarém e Amiais de Baixo (no concelho de Santarém) vão receber, entre os dias 21 e 29 deste mês, a peça de teatro “Inquieto”, da Poético Paralelo Associação. A Câmara de Santarém afirma que o projecto, que junta música, teatro e desenho, apresenta “figuras sobrenaturais, atmosferas, estórias de arquivos culturais, imateriais, de Alcanede, Pernes, Vale de Santarém e Amiais de Baixo, que se tornam colectivas e que bailam nas vozes das comunidades envolvidas através dos quatro artistas em palco, Hugo Inácio (direção e dramaturgia), Tiago Santos, Matilde Martinho e Ricardo Ladeira”.

Inserido na programação de Verão In.Santarém, a primeira apresentação está agendada para sexta-feira à noite, no Lavadouro Público de Pernes, seguindo-se, no sábado, o Jardim Público de Amiais de Baixo, dia 28 a Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém e, no dia 29, a Associação Recreativa e Cultural de Alqueidão do Rei, em Alcanede.