Rua cortada no Cartaxo devido a fuga de gás

Bombeiros estão a averiguar a origem do cheiro a gás que se sente junto a prédio de habitação com seis pisos

A Rua Dr. Manuel Gomes da Silva. No Cartaxo, foi cortada ao trânsito devido a suspeitas de fuga de gás num prédio de habitação com seis pisos. Os Bombeiros Municipais do Cartaxo e a PSP estão no local. Desconhece-se para já a origem da fuga de gás.