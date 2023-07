A principal causa de sinalização de menores pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Cartaxo continua a ser a violência doméstica. Um fenómeno difícil de controlar que constitui crime público e que é imperioso denunciar, dizem as técnicas da CPCJ.

Absentismo escolar e violência doméstica no Cartaxo

A violência doméstica continua a ser a principal causa de sinalização de menores na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Cartaxo. Em 2022 houve um aumento de 97 novos processos em comparação a 2021. O número de reaberturas de processo também aumentou em 2022 e os processos transitados diminuíram para 63 casos. Os dados são do relatório anual da CPCJ que foi apresentado na última sessão da Assembleia Municipal do Cartaxo pela presidente da instituição, Isabela Chagas, e pela secretária Sandra Vila.