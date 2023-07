Colisão entre dois ligeiros em Tomar provocou quatro feridos

Uma colisão violenta entre dois veículos ligeiros em Tomar originou quatro vítimas e encerrou ao trânsito uma parte da Rua de Coimbra, junto ao cruzamento da “Perola do Nabão”. O acidente ocorreu na quarta-feira, 19 de Julho, tendo o alerta sido dado aos Bombeiros do Município de Tomar por volta das 14h30. No local estiveram cerca de uma dezena de operacionais apoiados por quatro veículos, para além do INEM e da Polícia de Segurança Pública. Os quatro feridos ligeiros foram transportados para o Hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) para avaliarem o seu estado de saúde.