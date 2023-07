Esgotos a céu aberto no Forte da Casa

Há mais de três anos que uma parte da população do Forte da Casa vive com um intenso cheiro a esgoto. Um ribeiro junto às piscinas da vila fica inundado de água poluída que atrai bicharada e provoca cheiros nauseabundos.

Quem vive e trabalha no Largo dos Bombeiros Voluntários, Rua Fernando Pessoa, Rua José Gomes Ferreira e Rua José Fontana, no centro da vila do Forte da Casa, já não sabe o que fazer para conseguir suportar o intenso cheiro a esgoto. Diz quem vive naquela zona que, nos últimos anos, sempre que o Verão e o tempo quente regressam trazem consigo as descargas de esgoto a céu aberto na ribeira, que empestam o ar de um cheiro nauseabundo irrespirável. Tudo porque estão a correr águas residuais a céu aberto numa ribeira junto às piscinas municipais que estão a ser uma dor de cabeça para quem ali vive e trabalha. Um problema que se arrasta há três anos e que O MIRANTE já tinha dado nota em 2021 e que continua por resolver, para desagrado dos moradores.