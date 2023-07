370 mil euros para requalificar ruas de acesso ao centro da cidade de Ourém

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou o relatório final do concurso público que vai viabilizar a requalificação urbana da Rua Coronel Tenente Moreira Lopes e de um troço da Rua Teófilo Braga, ambas na cidade. A empreitada vai ser adjudicada à empresa Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda., por cerca de 373 mil euros e tem um prazo de execução de 150 dias.

A Rua Coronel Tenente Moreira Lopes constitui uma importante via de acesso ao centro da cidade e apresenta algumas deficiências já identificadas, nomeadamente o facto de não ter passeios, equipamentos urbanos ou arborização, os pavimentos encontram-se degradados e não há definição clara entre as zonas de estacionamento e de circulação pedonal, assim como caminho acessível ou adaptado a utentes com mobilidade condicionada. As infraestruturas de subsolo também carecem de substituição ou de completamento e a confluência entre a Rua Coronel Tenente Moreira Lopes e a Rua Teófilo Braga, zona de grande congestionamento automóvel, apresenta um considerável desnível topográfico.

O projecto definido prevê a requalificação da via e do nó viário, nomeadamente a intersecção das Ruas Teófilo Braga, Combatentes da Grande Guerra e St. ª Teresa de Ourém. A empreitada contempla a criação de passeios, a pavimentação da estrada, a adaptação dos acessos às habitações a utentes com mobilidade condicionada, a definição das zonas de estacionamento, instalação de arborização e vegetação, de equipamento urbano, de iluminação pública e a substituição e completamento de infraestruturas de subsolo. No cruzamento onde confluem os diferentes acessos e na impossibilidade de criação de uma rotunda, será aplicado pavimento propício a baixas velocidades, serão priorizadas as viragens e melhorado o ângulo de intersecção, o que vai permitir um aumento da visibilidade para todos aqueles que transitam nas ruas.