Associações não podem estar à espera do Estado 

As associações, em particular as que operam no sector social, não podem ser geridas sem cuidado na expectativa de que o Estado as vá salvar quando estiverem em dificuldades. A convicção é de Fernando Rosa, que há duas décadas é presidente do Centro de Apoio Social do Bom Sucesso e Arcena (CASBA) e é um rosto conhecido do associativismo do concelho de Vila Franca de Xira.

“Não concordo com o amadorismo e voluntariado que ainda existe nestas casas. Esse voluntariado acaba por ter um custo elevado. As pessoas têm de ser responsabilizadas pela sua gestão e é por isso que há 20 anos a profissionalizámos”, explica o dirigente, que é também trabalhador da instituição. Só dessa forma, explica, é possível que a associação mantenha um rumo financeiro estável e uma oferta à comunidade que dê resposta às necessidades.