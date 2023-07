Luís Costa quer ter uma segunda oportunidade

É numa tenda que lhe foi oferecida, montada no parque de campismo de Vila Franca de Xira, que Luís Costa, 65 anos, vive diariamente com 211 euros do Rendimento Social de Inserção. Está no parque de campismo para poder fazer a sua higiene, tomar banho e ter electricidade para carregar o telemóvel. Vive da caridade da comunidade que lhe vai oferecendo roupa, comida e algumas rendas diárias do parque. Luís Costa quis contar a sua história de vida a O MIRANTE para servir de exemplo às novas gerações e ao mesmo tempo para pedir trabalho a quem o possa dar. “Só peço a quem tenha um trabalho compatível com as minhas capacidades que me possa ajudar dando trabalho, se alguém precisar de um caseiro ou de alguém para tomar conta de um terreno ou algo do género”, apela.