Paixão por dança espanhola em VFX

Academia Sevilhanas.com tem despertado o interesse do público feminino. Com uma centena de alunas, tornou-se no ponto de encontro das que procuram praticar actividade física, conhecer novas pessoas e aprender a cultura espanhola.

A aprendizagem do flamenco e sevilhanas tem despertado a curiosidade do público feminino. No centro da cidade de Vila Franca de Xira a academia Sevilhanas.com, sob a direcção da bailarina e professora Rita Gaspar, tem encantado os amantes da dança, que procuram praticar actividade física e conhecer novas pessoas. Só nestas duas danças tradicionais espanholas estão inscritas cerca de uma centena de alunas entre os 3 e os 73 anos. Só três alunos é que são homens.

A entrada para o imponente edifício na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, antiga discoteca, faz-se pela loja da especialidade. Vestidos coloridos, xailes, brincos e leques são vendidos às alunas para frequentarem as aulas, para os espectáculos e ainda para outras escolas.